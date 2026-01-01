真っ青な海に突き出した岬に馬が暮らしている。宮崎県串間市の都井岬は、九州の地図で見れば、福岡市の対角線上にある。国の天然記念物の御崎馬が100頭ほど。人は餌をやらず、近づかず、手入れもしない▼日本書紀が「馬ならば日向の駒」と記した地。その流れをくむ牧場は300年も前に開かれた。丘で陽光を浴びる馬もいれば、若駒と木陰にじっと立つ馬の一家も。冬枯れの草をはむ音は、ばりっ、ばりっと思いのほか大きい。どの馬も人