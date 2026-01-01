サッカー女子の日本一を決める皇后杯は1日、決勝が行われ、サンフレッチェ広島レジーナがINAC神戸レオネッサに2対1で勝利し、クラブ創設以来初となる優勝を飾りました。レジーナは前半に李がゴールを決め先制点を挙げます。後半に同点に追いつかれますが、アディショナルタイムに入った試合終盤に中嶋が勝ち越し点を決め、2対1で勝利しました。クラブはチーム創設5シーズン目にして、初の皇后