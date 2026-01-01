人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルが１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「お年玉で１０００万円の福袋を買ってきたらあり得ない内容が入ってました」と題した動画を公開した。ヒカルは「やっぱり僕はお正月と言ったらお年玉だと思ってるんですよ。で僕、お年玉、１０００万ぐらいあるんで。自分へのお年玉。やっぱり、何かパーッと買いたいなっていう。で、お正月と言ったら福袋やん。福袋私買ってきました」と説明。