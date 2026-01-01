お笑いトリオ・ネルソンズの和田まんじゅうが再婚したことが1日分かった。「よしもと 六本木 シアター」の公式Xで報告された。投稿では「ネルソンズ和田結婚」とし和田がサムズアップした写真を公開。「本日2026年1月1日にご結婚されましたおめでとうございます素敵なご家庭を築いてください」とし「末永くお幸せに！！」と呼びかけた。和田は、コント日本一を決める「キングオブコント2022」決勝で、相方・青山フォー