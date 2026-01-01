柔道女子で東京五輪金メダリストの阿部詩が１日、インスタグラムで新年の挨拶。ココナッツジュースを飲む写真を添え、「ｈａｐｐｙｎｅｗｙｅａｒ」と新年の挨拶を行った。詩はサングラスを頭にのせ、水着にも見えるキャミソール姿。フォロワーからは「めっちゃハワイっぽいですね笑」、「そちらは夏ですか？笑」、「めっちゃ可愛い！」などの声が寄せられている。詩は連覇を期待されたパリ五輪ではメダルを逃したが、昨