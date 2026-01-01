女優の堺小春（31）が1日、自身のインスタグラムを更新。離婚を公表した。堺は「この度、私事ではございますが、離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です」と公表。「今後も、ひとつひとつの作品に真摯に向き合いながら、皆様への感謝の気持ちを忘れず、前向きに歩んで参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。堺はタレントの堺正章、岡田美里元夫妻の次女。両親は堺が7歳の時に