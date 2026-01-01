１日午前１０時頃、高知市追手筋１丁目にある４階建てビル１階のフラワーショップから出火した。市消防局の消防隊員らが消火活動にあたっており、午後２時半時点で鎮火には至っていない。けが人などの情報は不明。現場は市中心部にある繁華街の一角で、商店街からも近く、多くの買い物客らが立ち止まり不安そうに見守った。年賀はがきなどを配達中に火事に気づき、１１９番通報した郵便局の配達員の男性（２０）は「ビルの窓か