トランプ氏が家具などに対する関税引き上げの延期を発表した/CNN（CNN）米ホワイトハウスの声明によると、トランプ大統領は布張りの家具やキッチンキャビネット、洗面台に対する新たな関税の引き上げを1年延期し、2027年まで先送りした。25年の終わりを数時間後に控えたタイミングで大統領布告に署名した。当初は26年1月1日に発効予定だった。