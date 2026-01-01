「皇后杯決勝、広島２−１ＩＮＡＣ神戸」（１日、ＭＵＦＧスタジアム）終盤に勝ち越した広島が初優勝を果たした。ＩＮＡＣ神戸は２年ぶり８度目の優勝を逃した。同大会の決勝がＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で元日開催されたのは１４年ぶり。バックスタンド自由席が無料開放された中、観客は１万６５２７人だった。広島は０−０の前半３１分、左サイドからのクロスにＦＷ李誠雅が頭で合わせて先制。ただ、その後はＦＷ上