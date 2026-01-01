産学官の実証事業でバナメイエビの陸上養殖に取り組むサンエーの庵崎社長（右）と鈴木専務＝昨年１０月、横須賀市池上廃止された神奈川県の水道施設を活用し、食用として広く流通している「バナメイエビ」を陸上養殖する実証事業が横須賀市内で行われている。「県庁版社内ベンチャー制度」で採択された取り組みで、県と電気設備業サンエー（同市三春町）、神奈川大学（横浜市神奈川区）が連携し、３月までに約２千匹を育てて事業