「Nintendo Switch Online」の有料プランへ加入中なら無料で遊べる『ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online』では、様々なゲームがプレイ可能。その中でも、しっかりと遊びごたえのある、お正月に遊ぶのにぴったりなファミコンの名作レトロゲームを9本厳選してみました！スーパーマリオブラザーズ1985年に発売されたアクションゲームです。スーパーマリオシリーズの第一弾。跳ぶ、走る、投げる、ブロックを叩いて壊す……