新たな年、２０２６年を迎えました。秋田市の神社は多くの初詣客でにぎわい、訪れた人たちは無病息災などを願っていました。雪が降り、時折強い風が吹いていた秋田市にある太平山三吉神社は、家族や友人と一緒に初詣に訪れた人たちでにぎわいました。初詣に来た人たちに「どんな一年にしたいですか」と伺うと、年配の夫婦は「健康で過ごせますように」。８歳の女の子は「バレエの練習を頑張って、風邪をひかないこと」。また、２０