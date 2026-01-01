2026年1月1日、台湾メディア・中国時報は、中国軍による台湾周辺での軍事演習に対する日本政府の反応や、日中関係の悪化に伴って日本の主要3経済団体が訪中代表団の派遣を無期限延期したことを報じた。記事は、中国軍が12月29〜30日に台湾周辺で大規模な軍事演習を行ったことについて、日本の外務省が同31日に「台湾海峡の緊張を高める行為だ」とのコメントを発表し、中国大使館などを通じて中国側に懸念を伝えたことを明らかにし