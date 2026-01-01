8月に現役引退を発表した前WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（28）が1日に自身のインスタグラムを更新。カフェ「Shinonome coffee」を開店させると発表した。弟で前IBF世界同級王者の銀次朗氏は5月のIBF同級タイトルマッチ後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、8月に故郷の熊本県内の病院に転院していた。優大氏は「明けましておめでとうございます。2025年、あの時僕の心は真っ暗でした。死の恐怖、命の儚さを知り