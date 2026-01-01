ロックバンド「マキシマムザホルモン」のナヲ（50）が1日放送の「しゃべくり007×上田と女が吠える夜も緊急参戦！元日4時間SP」（前8・00）に出演。仲良しだという人物について語った。この日のテーマは「開運」で、好きかと問われたナヲは「ゲッターズ飯田さんて、皆さんたぶんご存知だと思いますけど。私20年ぐらいの付き合いで」と人気占い師のゲッターズ飯田と仲が良いと打ち明けた。飯田からは「結婚相手と、結婚す