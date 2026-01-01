■春の別れ…ハローキティ新幹線引退！栄光の500系も終幕へJR西日本が山陽新幹線で運行してきた「ハローキティ新幹線」。現在、新大阪〜博多間を「こだま」としてほぼ毎日1往復していますが、2026年春に惜しまれつつラストランを迎えます。「ハローキティ」のピンクのリボンをまとった外装デザインもさることながら、車内も「ハローキティ」の世界観にあふれたフリースペースや客席が設けられ、日本人だけでなく海外からのファン