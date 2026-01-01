JR東日本によりますと1日午後2時20分頃、埼玉県の宇都宮線・新白岡駅と久喜駅の間で踏切事故が発生しました。消防によりますと「乗用車と電車の接触事故」と目撃者から通報があったということです。この影響で宇都宮線の東京駅〜宇都宮駅の間と、湘南新宿ラインの新宿駅以北が現在運転を見合わせていて、運転再開のメドは立っていません。