テレビ東京の冨田有紀アナウンサーが1日、自身のインスタグラムを更新。振り袖姿を披露した。 【写真】お馬さんのポーズもかわいいですね 「あけましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。」と投稿。「午年、2026年はどんな一年にいたしましょう」とつづり、花柄の華麗な振り袖を着て笑みを浮かべる写真を掲載した。 フォロワーからは「めちゃめちゃお似合い素敵すぎます