INAC神戸―広島前半、先制ゴールを決め喜ぶ広島・李誠雅（左から2人目）＝MUFG国立サッカーの第47回皇后杯全日本女子選手権は1日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）でWEリーグ勢による決勝が行われ、広島がINAC神戸に2―1で競り勝ち、初優勝を果たした。前半31分に左クロスから李誠雅が決めて先制。後半21分に追い付かれたが、同追加タイムに中嶋が勝ち越し点を決めた。INAC神戸は2大会ぶり8度目の優勝を逃した。皇后杯