ユーロ紙幣とECBのラガルド総裁＝2025年11月4日、ブルガリアの首都ソフィア（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】東欧ブルガリアが1日、欧州単一通貨ユーロを導入した。ユーロ圏に加盟する国は21カ国に拡大した。ブルガリアは欧州連合（EU）加盟国の中で所得水準が低く、ユーロ圏との統合を深め、経済成長につなげたい考えだ。旧ソ連の衛星国だったブルガリアは1989年に共産党の独裁体制が崩壊。民主制に移行し、2007年にEU