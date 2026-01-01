俳優の長澤まさみさん（38）が結婚したことを1月1日、所属事務所の東宝芸能が発表した。長澤さんは「この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と自筆の署名入りのコメントを発表した。長澤まさみさんのコメントは以下の通り。応援して下さっている皆様へ私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活