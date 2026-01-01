昨年１２月２６日にＮＭＢ４８を卒業した川上千尋が、１月１日付で吉本興業所属となったことが分かった。この日、事務所が発表した。今後は俳優業を中心に、活動の場を広げていく。川上はＮＭＢの４期生として２０１２年に加入。２７枚目のシングル「好きだ虫」でセンターを務めるなどグループをリードする中心メンバーとして活躍した。また生粋の虎党としても知られる。川上は「これまで大変お世話になったＮＭＢ４８から一