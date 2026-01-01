人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ヒカルが１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ヒカルは新年早々に今年の目標を聞かれ「あります！明確に一つ！再婚です。やっぱり目標なんで！別に自由じゃない？一回、失敗してるから」と苦笑。つづけて「すぐに結婚したいってわけじゃないで。目標やから。結婚したいと思えるような人と出会えたらいいなっていう」と話した。さらに「込み込みでの話やから。あと、やっぱりね、時間をあけ