¹Ä¹¡ÇÕ JFA Âè47²óÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦·è¾¡¤¬1·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÁ´48¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢·è¾¡¤Ë¤ÏINAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µ¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¤¬¿Ê½Ð¡£»î¹ç¤Ï¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç¤Î¸µÆü³«ºÅ¤ÏÂè33²óÂç²ñ°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸µÆü¤Ë¹Ä¹¡ÇÕ¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÂè40²óÂç²ñ°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¹Ä¹¡ÇÕ