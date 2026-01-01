【モデルプレス＝2026/01/01】インフルエンサーの山本月（27）が1月1日、自身のInstagramを更新。第1子が誕生したことを報告した。【写真】28歳美女インフルエンサー、赤ちゃん抱きかかえる姿◆山本月、第1子誕生を報告山本は1997年11月21日生まれ、福岡県出身。過去にE-girlsの下部組織である「bunny」のメンバーだった。現在はインフルエンサーとしてスキンケアブランド「ohanarr」のプロデュースや自身のYouTubeチャンネルでラ