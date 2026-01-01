【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの若槻千夏が12月31日、自身のInstagramを更新。鮮やかなオレンジ髪のニューヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】41歳美人タレント「新鮮」派手ヘアカラーで雰囲気ガラリ◆若槻千夏、オレンジ髪にイメージチェンジ若槻は「冬休みなのでオレンジ髪！」と綴り、暗色の髪色から冬の季節に映える暖色系のオレンジカラーにイメージチェンジした姿を投稿。ボーダー柄の襟付きトップス