近畿地方では、2日は広い範囲で雪が降り、3日も北部を中心に雪が降るでしょう。北部では警報級の大雪になる恐れがあるため、交通障害などに注意が必要です。4日は小康状態になりますが、仕事始めの5日は北部を中心に雨や雪の降る所があるでしょう。2日大雪による交通障害雪と風による見通しの悪化などに注意2日は冬型の気圧配置が強まり、上空にはこの冬一番の寒気が流れ込む見込みです。近畿地方の北部では断続的に雪が降り、