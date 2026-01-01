2024年元日の能登半島地震の犠牲者は昨年末時点で698人に上る。このうち災害関連死は石川、新潟、富山3県で計470人となり、建物倒壊などによる「直接死」228人の2倍超となっている。さらに石川の5人が近く正式に関連死に認定され、犠牲者の累計は703人となる見通し。今後さらに増える可能性がある。石川県内の住宅被害は約11万6千棟。公費解体は申請のあった約4万4千棟のうち、時間を要する大規模建物などを除きほぼ完了した。