女優・桃井かおり（74）が1日、自身のインスタグラムを更新。豪勢な手作りおせちを公開した。桃井は「今年もどうかいい年になりますように心込めての家おせち」と書き出し、「さつまいものキントン山芋のキムチ、竹の子山椒煮、鮭昆布巻き、ピリ辛蓮根がお手製」と、大半を手作りしたことを報告。「頂いた数の子、イクラ、蒲鉾、手つき餅はマストな元旦なり」とつづった。重箱に丁寧に詰められたおせちの写真を公開。こ