北京市と河北省唐山市を結ぶ「京唐都市間鉄道」が12月30日に全線開通した。これにより、唐山も「北京1時間」交通圏、生活圏、物流圏、経済圏に組み込まれたことになる。京唐都市間鉄道は、北京の通州区を出発し、廊坊市と天津市宝坻区を経由して、唐山市にまで到達する。北京通州駅、燕郊駅、大廠駅、香河駅、宝坻駅、玉田南駅、唐山西駅、唐山駅の8駅が設置されている。唐山市内の駅は玉田南駅、唐山西駅、唐山駅の3