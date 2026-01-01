1月1日午前、静岡県沼津市で住宅が全焼する火事がありました。家には80代の男性がいましたが避難し、けが人はいませんでした。 【写真を見る】「黒煙と炎が噴出している」元日に2階建て住宅を全焼する火事 けが人なし＝静岡・沼津市 1日午前10時すぎ、沼津市西椎路で「1階から黒煙と炎が噴出している」と消防に通報がありました。警察によりますと、火は鉄骨2階建ての家屋を全焼し、約3時間後に消し止められました。 この家には