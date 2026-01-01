1月1日午前7時頃、富士山の上空を飛ぶJNNのヘリコプターから撮影された「初日の出」の映像です。 【写真を見る】2026年元旦 富士山上空の「初日の出」日の光に染まり美しく 雲のあいだから神々しい光を放つ太陽が姿を現し、美しいご来光と富士山をとらえることができました。 富士山は2025年、静岡県側でも入山料として4000円の徴収が始まり、大きな節目となりました。2025年の夏山シーズンにおける静岡県側の入山