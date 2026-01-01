■皇后杯 全日本女子サッカー選手権決勝INAC神戸レオネッサ 1−2 サンフレッチェ広島レジーナ（1日、東京・国立競技場）【組み合わせ一覧】全日本高校女子サッカー組み合わせ決定！12月29日開幕女子サッカー皇后杯決勝が行われ、サンフレッチェ広島レジーナが、2−1でINAC神戸レオネッサを下し、初優勝を飾った。前半31分に李誠雅（26）のゴールで先制した広島が1−0とリードするが、後半21分に久保田真生（20）のシュートで神戸