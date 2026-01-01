JR西日本は1日、大雪が見込まれるとして1月2日の大糸線の一部列車の運転取りやめを発表しました。【列車の運転休止】（下り）普通列車6本平岩発7：05→糸魚川着7：41南小谷発7：35→糸魚川着8：33南小谷発10：06→糸魚川着11：04南小谷発12：10→糸魚川着13：08南小谷発14：43→糸魚川着15：43南小谷発16：22→糸魚川着17：21（上り）普通列車7本糸魚川発6：00→平岩着6：36平岩発6：54→南小谷着7：20糸魚川発6：22→平岩着6：5