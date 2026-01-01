東京・新宿区で3歳の男の子がマンションの9階から転落し、死亡しました。両親は初詣に出かけていたということです。【映像】現場周辺の様子午前1時半前、新宿区西新宿で「マンションのエントランスで赤ちゃんが横たわっている」と110番通報がありました。警視庁によりますと、3歳の男の子が9階にある自宅のベランダから転落しました。病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。当時、男の子は部屋に1人でい