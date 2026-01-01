占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！魚座（2/19~3/20生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？のびのびと才能を発揮できる好調運の魚座。2025年下半期に続き、幸運の星・木星があなたを力強く応援してくれています。この追い風は上半期中続くので、このチャンスを逃さないで。大きな夢に近づけるときですから「できるはずない」と思わず、動いてみるこ