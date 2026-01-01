占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！射手座（11/23~12/21生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？探究心に突き動かされ、気になるジャンルに没頭する上半期の射手座。もともとは視野を広げ、向上心をもって物事にあたる射手座ですが、今はあえて関心を絞ることで幸運に恵まれます。夢中になって取り組める一方で、自分が成長していないのではないかと