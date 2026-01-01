12月23日放送のライオンズエクスプレスでは、横浜DeNAベイスターズから埼玉西武ライオンズにFA移籍した桑原将志選手にインタビューした模様を放送した。ライオンズに入団を決めた理由について訊いた。 ――ライオンズに入団を決めた理由について桑原「広池（浩司、球団本部長）さんから熱い言葉をかけてもらいましたし、すごく悩んだのですが、ぜひライオンズでトライしたい、ライオンズのために頑張りたい