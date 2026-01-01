占星術家・鏡リュウジさんによる、2026年上半期の運勢。仕事運や健康運、気になる金運までじっくり解説します！天秤座（9/23~10/23生まれ）の2026年上半期の運勢〈全体運〉は？これまで積み重ねてきたことの仕上げの時期がやってくる、天秤座。まだ道半ばだったことに、一定の区切りや評価がつくでしょう。ここでもう一踏ん張りすると一段階上がることができそう。どんなことでも後悔がないようにやりきれば、新しいサイクルへスム