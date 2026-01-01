【モデルプレス＝2026/01/01】女優の木村文乃が1月1日、自身のInstagramを更新。手作りの正月料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】1児の母・38歳女優「完成度すごい」豪華すぎる正月メニュー◆木村文乃、手作りの正月料理公開木村は「明けましておめでとうございます！2026年もどうぞよろしくお願いします」と挨拶し、新年の食卓を公開。大根、蓮根、人参、手羽元、焼きサケ、紅白もちなどが入った具沢山のお雑煮や手巻き