世の中の変化が続くなか、「この先どうなるの？」と感じている人も多いはず。鏡リュウジさんに聞く、2026年上半期の星の動きと過ごし方のヒント。大きな時代の流れの中で、今できること、整えておきたいことを星占いから読み解きます。■これまでの変化の最終ターン。2026年はどうなる・どうする!?ここ数年、世の中全体が大きな波にもまれて、「いつもの日常」も気づけばいろいろなことが変わってきました。毎月のように物価が高く