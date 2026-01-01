１２月３０日、天津音楽ホールで歌声を響かせる子どもたち。（天津＝新華社配信）【新華社天津1月1日】中国天津市内の音楽ホールで12月30日、児童合唱コンサートが行われ、来場者の耳を楽しませた。同市青少年児童活動センターが主催した。１２月３０日、天津音楽ホールで歌声を響かせる子どもたち。（天津＝新華社配信）１２月３０日、天津音楽ホールで歌声を響かせる子どもたち。（天津＝新華社配信）１２月３０日、天津音楽ホ