【新華社北京1月1日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は、「科技日報」創刊40周年に際し、祝賀書簡を送り、同紙の関係者一同に祝意を伝えた。科技日報は1986年1月1日に創刊され、40年の発展を経て、新聞や定期刊行物、ウェブサイト、アプリなどを展開する総合メディアへと発展した。