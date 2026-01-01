【ニューヨーク＝山本貴徳】米ニューヨーク市の新たな市長に１日未明（日本時間１日午後）、民主党のゾーラン・マムダニ氏（３４）が就任した。イスラム教徒としては初のニューヨーク市長で、アフリカ・ウガンダ生まれのインド系移民という経歴も異例だ。マムダニ氏は「民主社会主義者」を自称し、家賃の値上げ凍結や無料バスの運行、保育の無償化など、生活費の負担軽減を前面に掲げた左派色の強い公約を訴えてきた。住宅費や