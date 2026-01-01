「全日本実業団駅伝」（１日、群馬県庁発着＝７区間１００キロ）ＧＭＯインターネットグループが創部１０年目、７年連続７度目の出場でニューイヤー駅伝悲願の初優勝を飾った。４時間４４分００秒の大会新記録。２０年旭化成の４時間４６分０７秒を大幅に更新した。２位にはロジスティードが入り、３位はトヨタ自動車。連覇を狙った旭化成は入賞を逃し、９位に終わった。過去１０年で優勝経験のあるチームではトヨタ自動車が