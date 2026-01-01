FC東京は1日、DF森重真人(38)とFW仲川輝人(33)が百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。森重は2025シーズンのJ1で23試合1得点を記録。クラブを通じて「半年間の戦いになりますが、目標はただひとつ。『優勝!!』応援よろしくお願いします!」とコメントした。仲川は同33試合2得点で、新シーズンへ「2025シーズンもありがとうございました。初志貫徹。堅忍不抜」と伝えている。