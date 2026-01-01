Mrs. GREEN APPLEが、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて放送された『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes. 2025→2026』（TBS系）に出演し、「我逢人」「ニュー・マイ・ノーマル」を披露した。 【画像】Mrs. GREEN APPLE『CDTV』『紅白歌合戦』オフショット（全8枚） 移動中に新年を迎えた大森元貴は、その後自身のSNSを更新。新年らしいオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。 ■“2026