Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。2026年の幕開けにふさわしい1枚を公開し、ファンの注目を集めている。 【画像】Snow Man9人の“絵になる”後ろ姿／Snow Man『スノみそか』オフショット ■光に向かって並ぶ、Snow Man9人の後ろ姿 投稿された写真には、広大な会場のステージ上に立つSnow Man9人のシルエットが写し出されている。 天井いっぱいに広がるドーム空間の中央から強い光が差し込み、その光