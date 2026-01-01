12月31日、Number_iの平野紫耀さんが、自身のインスタグラムを更新。新年に向けて、ファンへメッセージを綴りました。 【写真を見る】【 Number_i ・平野紫耀 】 「ありがとう2025」「26年もよろしく！」神宮寺勇太 & 岸優太との３ショットも公開平野紫耀さんは「ありがとう2025」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、平野紫耀さんの様々なシチュエーションでのオフショットが見て取れます。神宮寺勇太さん、