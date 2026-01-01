◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日群馬県庁発着7区間100キロ）創部10年目のGMOインターネットグループが7年連続7度目の出場で悲願の「ニューイヤー駅伝」初優勝を飾った。2区で今江勇人がトップに立ち、3、4区で差を広げると、5区でルーキー太田蒼生、6区で嶋津雄大が連続区間新をマーク。4時間44分0秒は第64回大会の旭化成の4時間46分7秒を大きく更新する大会新記録だった。1区・吉田祐也「僕はほとんど仕事を